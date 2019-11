Celso Ayala: “Pudimos ganar y no lo hicimos”

El DT de Sportivo Luqueño se lamentó por no haber podido sumar de a tres, contra el Gumarelo.

Cosechó un punto valioso en su visita a la 'Huerta' de Libertad, pero Celso Ayala no quedó muy conforme con lo que mostró su equipo este último miércoles, sobre todo en la primera mitad del partido.

Con la cabeza más fría, Ayala analizó lo que fue el 0-0 ante Libertad por la Fecha 19 del torneo Clausura y manifestó su disgusto por el mal partido de sus dirigidos, en los 45 minutos iniciales.

“El primer tiempo no me gusto para nada, no tuvimos agresividad, ni marca. Lo único que quería era que termine el primer tiempo", expresó el ‘Chito’ a la AM780.

Al mismo tiempo, destacó el cambio de actitud para el complemento y que su equipo pudo haber conseguido un mejor resultado.

“En el segundo tiempo mejoramos muchísimo y casi no le dimos opciones al rival. Pudimos ganar y no lo hicimos", señaló.

Sportivo Luqueño aún no puede darse por salvado del descenso y en las últimas tres fechas deberá seguir sumando.