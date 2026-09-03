A través de una nota publicada en sus canales oficiales, el Catania ha querido reiterar públicamente su confianza en el técnico Emilio Longo pese a las tres derrotas consecutivas entre liga y Copa Italia: "Emilio Longo cuenta con la máxima confianza por parte del club y de su propiedad. Grella y Varrà han expresado este concepto de forma clara y contundente al míster, al cuerpo técnico y al equipo. Con el entrenador se ha analizado el momento técnico, por lo que hace falta un giro decidido e inmediato".





El Catania ha empezado muy mal la temporada, con dos derrotas en liga contra el Inter Sub-23 y el Monopoli, y la desastrosa de anoche en la Copa Italia de la Serie C, en casa contra el Savoia, después de haber alcanzado las semifinales del playoff la pasada temporada.