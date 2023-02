'Caso Negreira': Ocho claves, ocho preguntas

Algunos se pronuncian y otros se 'tapan': las preguntas se agolpan

Barcelona. Hasta ahora, el único investigado es el señor Negreira. El Barça, no. Laporta confirma que se pagó durante su mandato y que existen facturas, carga contra Tebas, lamenta las filtraciones y deja caer que existe fobia al Barça. Anuncia una investigación externa y advierte que será contundente contra el que difame al Barça. Que el Barça tiene enemigos es un hecho. Que no fueron ellos los que pagaron, durante X años, X dineros a la empresa del vicepresidente de los árbitros por X servicios, es otro. No existe prueba documental alguna que conecte esos pagos por asesorías arbitrales, informes verbales y vídeos técnicos, a un trato de favor arbitral. Eso es tan cierto como que, a nivel ético, lo que hizo el Barça es indefendible. ¿Quién decidió firmarle ese contrato a la empresa de Negreira?

Tebas y los clubes. Javier Tebas, empleado de los clubes, hace lo que le piden. Defender la integridad de la competición. Si bien no es quién para opinar sobre si Laporta debe o no debe dimitir, sí es quién para ejercer de garante de un torneo que no puede estar salpicado de esta lluvia de chapapote moral. Sevilla y Espanyol, en solitario, dieron un paso al frente. El Atlético reclamó un comunicado conjunto. Todos estuvieron de acuerdo, menos dos clubes. Madrid (¿?) y Barça (lógico). Horas después, la Comisión Delegada (Sevilla, Atlético, Levante, Betis, Real, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife, Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca, dieron el paso. ¿Lanzarán algún órdago más en próximos días?

Real Madrid. Silencio sepulcral. En las últimas horas, ‘Relevo’ publicó que en el club blanco creen que el Barça juega “con otras reglas”. Si eso es cierto, deberían preguntarse si es aconsejable seguir en un proyecto de Superliga junto a los que ellos creen que juegan "con otras reglas", y junto a la Juve, penalizada con 15 puntos por diferentes irregularidades. Entre el honor y el dinero, lo segundo no puede ser lo primero. Mientras los hinchas merengues tienen la vena hinchada reclamando justicia por el ‘caso Negreira’, Florentino Pérez no se pronuncia. El Madrid sigue mudo. Y le toca mover ficha: escuchar a su masa social o no pronunciarse mientras tiene extraños compañeros de cama en la Superliga. ¿Ni siquiera un comunicado breve y aséptico?

RFEF. Más allá de anunciar que se personará en cualquier causa judicial para esclarecer los hechos, el silencio del presidente de la Federación en el ‘caso Negreira’ es revelador. Bien por prudencia, bien por falta de información o bien por absoluta diplomacia, Rubiales, que es uno de los interlocutores más locuaces de nuestro fútbol, no ha tenido a bien manifestarse sobre este asunto. Motivos tiene: Se pone en solfa a los árbitros, que dependen de la RFEF. ¿Por qué no habla Rubiables de esto y deja solo a Tebas?

Comité Técnico de Árbitros. Ni una mala palabra, ni una buena acción. El estallido del ‘caso Negreira’ ha provocado un terremoto. Hasta ahora, la reacción ha sido sorprendente: mucha indignación y ninguna acción. Negreira ha puesto en duda la honradez de los árbitros. Y justo por eso, resulta imposible comprender cómo es posible que, hasta la fecha, el CTA no haya presentado una querella contra el ex número dos de los árbitros, del que nadie sabe a qué se dedicaba, qué competencias tenía y por qué demonios ostentaba una vicepresidencia que se ha revelado surrealista. ¿Por qué nadie presenta una querella?

Gobierno. Posicionado en contra de la Superliga, el gobierno está “preocupado” por el ‘caso Negreira, como dejó caer el presidente Pedro Sánchez. Y tiene motivos. Entre otras cosas, porque cabe recordar que España, Portugal y Ucrania, a modo simbólico, forman parte de una candidatura para organizar el Mundial de 20230. ¿Está contento el gobierno con que haya salido todo esto mientras España tiene intención de albergar el Mundial?

Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco explicó que el ‘caso Negreira’ es “muy grave” y que actuarán con contundencia cuando la Fiscalía haga su trabajo. Sostiene que, en nuestro país, “el que la hace, la paga”. Risas enlatadas. La experiencia de los aficionados invita a pensar en diferentes casos de presuntos amaños, compra-venta de partidos, presuntos pelotazos urbanísticos y apropiaciones indebidas donde nunca pasó nada. Es el lema del fútbol español. Aquí nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda. ¿Pasará algo?

Rubén Uría