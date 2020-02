Casemiro: "Yo quería que Neymar viniese al Real Madrid"

El jugador del Real Madrid analizó la actualidad del club blanco y reconoce que se ilusionó con la posible llegada del brasileño en agosto.

Casemiro se ha convertido en una de las grandes estrellas del y en uno de los jugadores que habla más claro fuera del campo y en ese sentido ha admitido que quería el fichaje de Neymar en verano. "Yo quería que viniese al Madrid. Hablo casi todos los días con él, es un crack".

Su papel en el Real Madrid: "Creo que todos somos importantes. Unos juegan más que otros, pero todos somos importantes. Noto que llevo galones porque creo que soy de los tres jugadores que más han jugado esta temporada. Es un poco de todo: el trabajo, el talento, la humildad.. Creo que sobre todo el trabajo. Cuando se trabaja se obtienen los resultados, el trabajo es mi fortaleza. Para mí el gol es robar un balón y el Bernabéu lo celebra igual. El fútbol se disfruta igual en todas las posiciones. Mi gol es robar balones. Disfruto robando balones y ayudando a mis compañeros".

Prefiere ganar la Champions a : "La Liga es la que marca la regularidad de todo el año, son todos los fines de semana. Pero cuando suena en el Bernabéu el himno de la Champions... El Madrid es diferente. Yo prefiero la Champions".

Hazard: "Es muy bueno, de los jugadores que más me han sorprendido. Tiene algo que nadie tiene: piensa por delante del resto. Tiene mucho que darnos".

El 7-3 ante el Atleti adelantó su vuelta de vacaciones: "Me sentí mal estando de vacaciones. Por eso volví cuanto antes. No puedo estar en Disney mientras mi equipo pierde 7-3".

Bale: "Soy un defensor de Bale, es un jugador enorme. Sólo se habla de él de cosas que hace mal, pero no se habla de lo que hace bien, como los goles que nos han dado títulos. Para mí lo que haga fuera del campo no me importa".

La flor de Zidane: "Me río, me hace gracia. Está haciendo historia y para nosotros es un honor tenerle como entrenador, es el mejor".

Vuelta de Odegaard: "El Madrid siempre ha creído en él y está haciendo una gran temporada. Le tengo que felicitar porque está haciendo un año increíble, pero no me corresponde a mí decir si el año que viene tiene que jugar en el Madrid".