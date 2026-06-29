Casemiro: «Siento dolor tras el partido contra Japón, pero mi lesión no es grave»

Casemiro, centrocampista de Brasil, lideró la remontada ante Japón en los dieciseisavos del Mundial 2026 con un cabezazo que igualó el marcador.

En declaraciones a «Marca», afirmó: «Ha sido un partido mental. Japón defendió muy atrás, nos marcó y mantuvo su estrategia. Tuvimos que buscar espacios ante su línea de cinco defensas. El equipo merece felicitación por su calma; sabía que la oportunidad llegaría».

Sobre su gol, destacó el pase de Gabi y subrayó: «El mérito es de todos; cuando marcamos, marcamos todos, y cuando sufrimos, sufrimos todos».

Cuando hablo de serenidad, me refiero a tener paciencia con el balón. La calma es saber moverlo de un lado a otro, desestabilizar al rival e intentar romper la línea de cinco defensas. Dentro del campo hay un torbellino de emociones, pero supimos manejarlo. Lo logramos y tuvimos incluso ocasiones para marcar otro».

«Vinicius tuvo una ocasión y yo otra de cabeza. Penetramos y acorralamos a Japón en su área. Esa es la paciencia a la que me refiero».

Sobre su estado físico, Casemiro tranquilizó a la afición: «No estoy mal, solo tengo un poco de dolor en el ligamento, creo que fue un ligero calambre muscular. Pero no ha sido nada grave. Gracias por preguntar».

El veterano centrocampista destacó el valor histórico de la victoria, pues es la primera vez que Brasil remonta un marcador en contra en un Mundial desde 2002, y habló de lo que caracteriza a esta generación: «El fútbol se vuelve cada vez más difícil, sobre todo contra Japón. Ya no existen los rivales de antes».

Todos complican el juego y ya nadie es fácil de batir, pero valoro mucho al grupo, sobre todo a los suplentes. Hoy jugaron Endrick, Martinelli, Ryan por Rafinha, Felipe y Fabinho, y todos mantuvieron el nivel. Valorar al grupo es clave: cuando sale un jugador y entra otro manteniendo el nivel alto, ahí está la clave para ganar títulos».