Carlos De los Cobos, sin presión

El técnico de la selección de El Salvador comentó que no tienen presión de ganarle hoy a Curazao.

Carlos De los Cobos se convertirá en el primer técnico que dirige la Selección de El Salvador en tres Copas Oro diferentes: 2007, 2009 y 10 años después debutará nuevamente pero en la sede de Kingston, en .

En conferencia de prensa el técnico habló de Curazao y comentó: “Hemos analizado a Curazao y es una selección técnica que ha mejorado mucho. Trataremos que no aparezcan las virtudes del rival. Confío mucho en nuestra selección”.

Además opino sobre la pregunta si debe golear: “No hay presión. Golear no es una referencia; nunca hemos sido una selección que haga demasiados goles porque no tenemos ese potencial ofensivo”.

El técnico se hizo acompañar de su capitán Henry Hernández en la conferencia de prensa, previa al juego y luego se dirigió a reconocer el escenario que albergará la primera fecha del grupo C.