Cardiff vs. Chelsea, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cardiff City recibirá a Chelsea el martes en el Cardiff City Stadium en el partido de cuartos de final de la Carabao Cup.
Cardiff, un equipo del Campeonato, avanzó en las rondas anteriores pero se enfrenta a un gigante de la Premier League, el Chelsea, que busca progresar a pesar de los desafíos en su plantilla.
Aquí puedes encontrar el Cardiff vs Chelsea en vivo. GOAL te brinda todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido en vivo hoy.
Cómo ver Cardiff vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Disney+
|Ver aquí
El partido no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (Argentina y Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.
Cómo ver en cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.
Hora de inicio de Cardiff vs Chelsea
El partido se disputa este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Cardiff City.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias de equipos y plantillas
Noticias del equipo Cardiff
Cardiff, mientras tanto, no puede seleccionar al cedido de Chelsea Omari Kellyman, agravando sus problemas en las áreas de ataque.
Rubin Colwill estará fuera de juego por un período prolongado después de dañarse el tobillo, lo que podría hacer que Joel Colwill sea llamado para reforzar la línea de ataque. Los anfitriones también están sin Gabriel Osho y Ollie Tanner, quienes están recuperándose de sus propios problemas de lesiones.
Noticias del equipo Chelsea
Chelsea tendrá que reorganizarse en la defensa, ya que Marc Cucurella no está disponible tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas para suspensión.
Enzo Maresca tampoco puede contar con varios jugadores lesionados, con Liam Delap, Dario Essugo, Romeo Lavia, Mykhaylo Mudryk y Levi Colwill todos fuera de juego, mientras que Marc Guiu no puede participar debido a que está ligado a otro club en la copa.
Forma
Historial de enfrentamientos
Clasificaciones
Enlaces útiles
- Noticias del Chelsea
Bayern Múnich se enfrenta a Barcelona, Arsenal y Manchester City por el prodigio polaco en posible fichaje récord
Milan no se rinde con Mike Maignan y prepara negociaciones pese al interés de Chelsea y Juventus
Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Chelsea vs Everton: ¡Cole Palmer volviendo a su mejor nivel! La estrella de Inglaterra marca mientras Malo Gusto domina el juego desde el lateral derecho en una cómoda victoria sobre los Toffees
Mohamed Kader Meite: El imponente delantero adolescente del Rennes que ha captado la atención del Chelsea, Manchester United y PSG