Capello reconoce: no volveremos a ver a un Real Madrid así

Fabio Capello, exentrenador del Real Madrid, considera que el conjunto blanco habría ofrecido un nivel mucho más alto ante el Inter de Milán, en la Liga de Campeones, de no haber sufrido las ausencias en el centro del campo.

El equipo del entrenador José Mourinho fue objeto de numerosas críticas durante los últimos días, por la forma en que afrontó el partido ante el Inter de Milán en la primera jornada de la Liga de Campeones. Sin embargo, parece que algunos no tuvieron en cuenta todas las ausencias que golpearon al centro del campo del equipo.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler estaban sancionados, mientras que Tchouaméni no había alcanzado la disponibilidad para participar.

La web Defensa Central publicó lo que dijo Fabio Capello en su análisis del rendimiento del Real Madrid, donde afirmó: "El Inter de Milán demostró que es un equipo muy respetado, pero capaz de dar más. Necesitan convencerse de que son más fuertes. El partido fue bueno y jugaron con personalidad, pero no volveremos a ver al Real Madrid con esta imagen otra vez".

Y continuó: "El conjunto blanco estuvo prácticamente sin centro del campo. Yo conozco al Real Madrid, y jugar en el estadio Santiago Bernabéu puede ser algo imposible. Por eso creo que abandonaron el campo convencidos de que pueden dar más y volverse más competitivos, tanto en la Liga de Campeones como en LaLiga española".

El Real Madrid puede atravesar malas rachas y no ofrecer un buen fútbol, pero siempre sigue siendo un equipo capaz de competir en LaLiga española, en las competiciones nacionales y en Europa.

El Inter de Milán se llevó una gran sorpresa en el último partido, cuando vio al conjunto blanco marcar dos goles en un momento en el que no ejercía el dominio del balón, mientras que el equipo italiano ofrecía un mejor rendimiento.

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