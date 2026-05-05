Caos en el Real Madrid: Rüdiger le echa una bronca a un compañero; Mbappé no para de gritar

Antonio Rüdiger provocó un enfrentamiento en el vestuario del Real Madrid y, tras ser señalado como culpable, tuvo que disculparse con el equipo, según The Athletic.

Varios medios españoles señalaron el lunes que la plantilla ve inaceptable que Kylian Mbappé se recupere de una lesión en un yate en vez de en el club.

Además, The Athletic asegura que Mbappé se ha ganado la antipatía del grupo de otras formas recientes, como cuando respondió con dureza a un asistente de Álvaro Arbeloa.

El asistente había señalado un fuera de juego del francés en un partido de entrenamiento, y Mbappé reaccionó airadamente.

Ahora, el prestigioso periódico estadounidense añade que Rüdiger se comportó de forma inadecuada y buscó la confrontación tras un entrenamiento.

Ya se ha disculpado y el viernes pasado organizó una barbacoa en su casa para todo el equipo y sus familias.

Los jugadores del Real Madrid se sorprenden de que ninguno haya recibido sanción interna del club.