Cancelo, conmocionado: «Intenté sacar a mi madre de debajo del coche»

Joao Cancelo, exjugador del Inter y la Juventus, relató en SIC el accidente de tráfico que mató a su madre, Filomena.









«Bastaron unos pocos milisegundos para cambiar mi vida para siempre. Todavía recuerdo el último grito de mi madre y el llanto de mi hermano, que entonces tenía solo 8 años.





Intenté levantar el coche para sacarla, pero no pude». En aquel momento tenía solo 17 años. Con los ojos enrojecidos, admiteque el accidente cambió su vida.





«Todo se volvió oscuro. Desde entonces vi la vida de otra manera y tuve que madurar de golpe». Ahora, el lateral, que disputa el Mundial con Portugal, espera debutar dentro de tres días ante la República Democrática del Congo en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá.