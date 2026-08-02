El partido del Barcelona ante el Preston North End, que estaba previsto disputarse mañana lunes dentro de la preparación del conjunto catalán para la nueva temporada, ha sido cancelado, con lo que se detiene el programa de encuentros del equipo en Inglaterra durante la actual pretemporada.

Según el diario español "Sport", la cancelación del partido se debió a que el equipo inglés no contaba con un número suficiente de jugadores del primer equipo disponibles, por lo que propuso disputar el encuentro con un equipo sub-21, algo que el Barcelona rechazó, prefiriendo realizar una sesión de entrenamiento con normalidad y, en consecuencia, cancelar el partido.

Entre los factores que también influyeron en la decisión del Preston North End estaba el hecho de que tiene un partido de Copa ante el Huddersfield Town la próxima semana, lo que le llevó a no querer arriesgar a ninguno de sus jugadores.

El partido representaba el tercer enfrentamiento del Barcelona en la pretemporada, tras disputar dos encuentros ante el Europa y el Birmingham.

Estaba previsto que el partido diera comienzo la mañana del lunes 3 de agosto en el estadio St. George's Park, en la ciudad de Birmingham.

El Barça se limitará a realizar una sesión de entrenamiento en lugar de disputar el partido, mientras que la idea del club es adelantar la fecha de regreso a la ciudad de Barcelona, tomando un vuelo antes de lo previsto, debido a estas circunstancias.

El equipo de Hansi Flick se centra, a partir de ahora, en continuar con la preparación para la próxima temporada, ya que el siguiente enfrentamiento será el torneo triangular que se disputará el 8 de agosto ante el Udinese y el Nottingham Forest, en el que el Barcelona jugará 45 minutos frente a cada equipo.