¿En qué canal va Central Córdoba vs. Boca en Santiago del Estero? Transmisión en vivo por TV

El Xeneize quiere seguir peleando el campeonato, pero para eso tiene que sumar de a tres ante el también necesitado Ferroviario.

Boca no se rinde. No importa si en frente está su verdugo durante los últimos cinco años. "Nosotros siempre peleamos", dijo Carlos Tevez y algo de razón tiene. El Xeneize quiere dar lucha hasta el final por la Superliga, pero para eso tiene que asegurarse sumar de a tres en todos los partidos y la parada que se le viene no será nada fácil.

Central Córdoba también necesita ganar, pero por un motivo bien distinto: salvarse del descenso. Y uno de sus puntos fuertes es, claro, la localía. Duelo de necesitados en Santiago del Estero que bien podría empezar a definir cosas arriba o cosas abajo.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Central Córdoba - Boca FECHA Domingo 16 de febrero ESTADIO Alfredo Terrara HORARIO 21:45 (hora argentina)

CÓMO VER POR TV

El encuentro será televisado en por Fox Sports Premium, únicamente para aquellos que tengan contratado el Pack Fútbol en sus cableoperadoras.

Más equipos

Cablevisión 123 (básico) y 603 (HD) TeleCentro 111 (digital) y 1017 (HD) DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV Play. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior). Por otro lado, TNT Sports puede verse a través de su sitio web, aunque el usuario debe tener contratado el pack fútbol en su cableoperadora para poder ingresar al servicio.

QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA

El relato del partido estará a cargo de Sebastián Vignolo, mientras que los comentarios serán de Diego Latorre. Los periodistas en el campo de juego serán Marcelo Benedetto y .

FORMACIONES

CENTRAL CÓRDOBA