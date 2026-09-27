La selección de Alemania se prepara para enfrentarse a su invitada Grecia, esta tarde de domingo, en la segunda jornada del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio "WWK Arena" de la ciudad alemana de Augsburgo.

Se espera que el entrenador Jürgen Klopp introduzca varios cambios en el once titular, que empató con los Países Bajos (1-1) en la primera jornada, el pasado jueves, en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam.

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Según el diario alemán "Bild", se espera que la Mannschaft dispute el partido con la siguiente alineación:

Portería: Alexander Nübel.

Defensa: Philipp Treu, Jonathan Tah, Jan Bisseck, Hennes Berns.

Centro del campo: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Ataque: Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Bentaleb.

Klopp había anunciado su intención de apostar por el portero Alexander Nübel, en lugar de Marc-André ter Stegen, ante Grecia, que comenzó su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria sobre la anfitriona Serbia (2-1), colocándose al frente del grupo.

Kai Havertz había comenzado el partido ante los Países Bajos, pero sufrió una lesión, mientras que Nadiem Amiri participó en lugar de Jamal Musiala, quien también se lesionó durante el calentamiento previo al encuentro, en tanto que Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown jugaron en la defensa, junto a Philipp Treu y Jonathan Tah.

El partido representará la primera prueba de Jürgen Klopp como entrenador de la Mannschaft en suelo alemán, lo que hace que la afición de la Máquina exija con firmeza una victoria con una actuación convincente.



