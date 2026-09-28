La Liga de Profesionales de Emiratos se ha disculpado por no participar en la organización y acogida de la próxima edición de la Supercopa de Egipto, tras haber contribuido anteriormente a la organización y acogida de la edición precedente del torneo, de acuerdo con el contrato firmado en El Cairo el año pasado.

Fuentes revelaron al sitio web "Cairo 24" que el acuerdo firmado entre la Federación Egipcia de Fútbol y la Liga de Profesionales de Emiratos contemplaba la posibilidad de que la Liga organizara dos ediciones de la Supercopa de Egipto, si bien la activación del segundo año del contrato no era obligatoria, ya que el acuerdo condicionaba la continuación de la colaboración a la aprobación de ambas partes.

Las fuentes aclararon que la Liga de Profesionales de Emiratos informó a la parte egipcia de su disculpa por no participar en la organización de la nueva edición del torneo, con lo que comenzaron las gestiones para determinar la entidad que se encargará de acoger y organizar la próxima Supercopa de Egipto.

El período actual está marcado por negociaciones con varias entidades emiratíes, además de otras entidades en la región del Golfo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con un nuevo socio que se encargue de acoger y organizar la próxima edición de la Supercopa de Egipto.

Está previsto que la próxima edición de la Supercopa de Egipto se dispute a principios del próximo mes de noviembre, con la participación de 4 clubes: el Zamalek, campeón de la Liga egipcia; el Pyramids, campeón de la Copa de Egipto; el Al Masry de Puerto Saíd, campeón de la Copa de la Liga de Clubes; además del Al Ahly, que participa en el torneo tras obtener la tarjeta dorada.

El Al Ahly se había proclamado campeón de la pasada edición de la Supercopa de Egipto, tras lograr la victoria sobre su rival, el Zamalek, por dos goles a cero en el partido final.



