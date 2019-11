Calderón acepta que le gustan Chivas, América, Tigres y Monterrey

El lateral de los Rayos aún debe disputar la Liguilla del Apertura 2019 y hasta después decidirá su porvenir.

Cristian Calderón sabe que es y será uno de los jugadores más buscados para el torneo Clausura 2020 por diferentes equipos. Por ende, el Chicote no se hace menos cuando relacionan su nombre en torno a clubes importantes de la aunque todavía sin desconcentrarse de su presente con el .

“Tigres obviamente. Tigres y ”, respondió inicialmente cuando en, entrevista para TUDN, por cuáles conjuntos de la Primera División le interesaban. Después añadió a la lista al América y Chivas, con el cual tendría un principio de acuerdo. “Sí, también. Son equipos grandes y cualquiera estaría bien”.

¡El comentario que hará ENFURECER a todos los fanáticos de la @LigaBBVAMX! 😡🤐



"Hasta la Liga Noruega es más vista que el campeonato mexicano" 🇧🇻🇲🇽



Nota completa por @YoSoyChavaPerez: https://t.co/wiTwU4CJts pic.twitter.com/R9CjQzagXy — Goal (@goalmex) November 13, 2019

Sobre que su pasado en el le cerraría las puertas en el Rebaño Sagrado, el defensa lo descartó: “No. Han salido notas diciendo eso: que no quiero ir a por eso. Pero quiero aprovechar el espacio para decir que es falso. En ningún momento he dicho eso. Al contrario, no le cierro las puertas a nadie. Pero esto se define en diciembre".

El zaguero de 22 años se ha vuelto internacional con la Selección en esta temporada, sobre todo para la Nations League 2019-2020 de Concacaf y eso aumentó su valor en el mercado.