Caio Henrique, a Goal: "¿Jugar para España? Me lo plantearía"

Por Elyes Khouaja

Caio Henrique es un fijo en la banda izquierda del AS Monaco desde su llegada al club de la Ligue1 en el verano de 2020. De hecho, se espera que sea titular este miércoles ante el Nantes para disputar las semifinales de la Copa de Francia. El ex del Atlético de Madrid ha dado 10 asistencias y ha marcado un gol en todas las competiciones durante el curso actual, una campaña que está encontrando en un gran nivel al brasileño. Tanto es así, que Caio Henrique no pierde la ilusión de hacerse un lugar con la Selección sudamericana. E incluso de jugar con La Roja, tal y como le ha confesado en esta entrevista a Goal.

Fichado con tan solo 18 años por el Atlético de Madrid en 2016, Caio Henrique debutó con la camiseta rojiblanca unos meses después, en la Copa del Rey, antes de ser cedido a su país de origen para ganar tiempo de juego y experiencia. Pero no ha tenido la posibilidad de jugar más con el Atleti. Así pues, el AS Monaco y el cuadro colchonero llegaron a un acuerdo en agosto de 2020 por el jugador brasileño, quien firmó por cinco temporadas. El club colchonero ingresó ocho millones, más otros dos por objetivos.

¿Cuál es el secreto de ese pie izquierdo?

"Evidentemente, estoy muy contento con el momento que estoy pasando a nivel personal. Es genial poder ayudar a mis compañeros y al equipo a ganar partidos. Y para responder a la pregunta, creo que el secreto es, en una palabra, el trabajo. Yo trabajo mucho. Realmente trato de prestar atención al más mínimo detalle, hacer el máximo en los entrenamientos para progresar, para mejorar día tras día. Es un placer poder ayudar al equipo, al club y sobre todo a vivir este momento".

Has marcado tu primer gol con el Monaco el 16 de enero contra el Clermont (triunfo 4-0). Cuéntanos sobre ese momento...

"Tenía esa ambición, ese deseo de marcar, lo había estado pensando durante un tiempo largo. A principio de temporada me dije que uno de mis objetivos sería marcar con la camiseta del AS Monaco y ese momento llegó. Yo estaba bastante tranquilo. No estaba obsesionado en absoluto. Estaba realmente enfocado de una manera positiva. Y luego llegó esta oportunidad contra el Clermont. Sabía que iba a tener oportunidades durante la temporada. Sucedió contra el Clermont. Hice ese tiro que fue un éxito. Y ahora, el objetivo es intentar marcar más goles con el AS Monaco".

En tu carrera, has jugado principalmente en Brasil. ¿Qué diferencias ves entre el fútbol de allí y el de Francia?

"Creo que la comparación no es solo con Brasil, sino más globalmente con el fútbol sudamericano. Te das cuenta que el ritmo de juego es un poco más lento y que hay más espacio en los países sudamericanos. En Francia, y en toda Europa, nos enfrentamos a jugadores que son mucho más rápidos. La intensidad del juego es superior. Yo diría que se pueden notar diferencias. Con Niko Kovac y Philippe Clement, a veces te posicionan como armador de juego".

¿En qué posición te sientes mejor?

"Es cierto que desde niño he jugado en diferentes posiciones en el centro del campo, he jugado mucho de diez, de mediapunta, pero también he jugado de seis u ocho, de volante de contención. Es una posición que conozco bien. Ahora bien, es verdad que desde hace dos o tres temporadas me he asentado en la posición de lateral y me va bien. Pero creo que tener esta versatilidad es importante. Puede ayudar al equipo, puede ayudar al entrenador. Cuando tenemos lesiones o problemas menores, es importante poder aportar esa polivalencia al equipo y al entrenador e intentar ayudar si es necesario. Pero después de eso, si me preguntas, estoy más acostumbrado a jugar de lateral izquierdo".

Con tus estadísticas esta temporada y las actuaciones con el Monaco, especialmente en la Europa League, ¿piensas en la selección brasileña?

"Claro que lo estoy pensando, claro que está en el fondo de mi mente y creo que es bastante legítimo en la medida en que, desde pequeños en Brasil, todos tuvimos ese sueño de vestir algún día la camiseta de la Seleçao. Y por supuesto, está en el fondo de mi cabeza. Ahora diría que estoy muy tranquilo al respecto, porque si sigo teniendo grandes actuaciones, si sigo ayudando a mis compañeros del AS Mónaco, estoy seguro de que tarde o temprano tendré mi oportunidad. Y si tengo esa oportunidad, tendré que hacer todo lo posible para aprovecharla al máximo".

¿También sueñas con jugar el Mundial?

"Es cierto que la Copa del Mundo está cada vez más cerca. Creo que como futbolista profesional siempre hay que estar preparado para cualquier eventualidad y en ese contexto hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Pase lo que pase, creo que tengo que estar listo para ser llamado a corto plazo y ser capaz de responder. Entonces, si hay una oportunidad, haré todo lo posible para aprovecharla".

Y si la oportunidad no se presenta con Brasil, ¿España también sería una opción para ti ya que tienes pasaporte español?

"Ya sabes, somos futbolistas profesionales. No voy a ocultar que le tengo mucho cariño a España, país en el que viví varios años. Allí he tenido grandes experiencias, tanto profesionales como personales, y diría que eso es parte del fútbol. Si tengo la oportunidad de jugar para España, lo consideraría porque el fútbol se trata de oportunidades".