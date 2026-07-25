¿Burla o gesto espontáneo? Trump comenta la polémica de la gorra de Ferran Torres

El presidente estadounidense Donald Trump entró en la polémica desatada por la gorra que llevó Ferran Torres, estrella de la selección de España, durante las celebraciones del título de la Copa del Mundo 2026, asegurando que la consideró un "bonito homenaje" al movimiento MAGA, y rechazando que se tratara de una burla hacia él.

Torres, autor del gol de la victoria de España sobre Argentina (1-0 tras la prórroga) en la final del Mundial, apareció durante las celebraciones en la capital, Madrid, luciendo una gorra en la que se leía "Make Spain Great Again" (Hagamos a España grande otra vez), en clara alusión al famoso eslogan de Trump "Make America Great Again".

La gorra desató una amplia ola de polémica en España, donde las opiniones se dividieron entre quienes la consideraron un mensaje político o un apoyo a la corriente de la derecha, y quienes vieron en ella una simple broma o una burla hacia la llamativa aparición de Trump durante la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo.

Torres, que actualmente disfruta de sus vacaciones, no ha emitido ningún comentario para aclarar los motivos que le llevaron a ponerse la gorra, lo que ha abierto la puerta a interpretaciones dispares tanto en España como en Estados Unidos.

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División política en España

La polémica se convirtió en un terreno de disputa política, sobre todo porque el partido español de derecha Vox ya había utilizado un eslogan similar antes del inicio de la Copa del Mundo, lo que llevó a figuras de la derecha a defender al jugador del Barcelona, frente a las críticas de partidos y personalidades vinculadas a la izquierda.

La diputada Carina Mejías dijo, comentando las críticas dirigidas a Torres: "La envidia siempre ha sido el combustible de las mentes pequeñas. Mientras algunos se ocupan de criticar, Ferran Torres responde en el lugar más importante... dentro del campo".

Trump: todo el mundo quiere sumarse al movimiento

El asunto escaló hasta la Casa Blanca, después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca en la plataforma X publicara un comentario que decía: "Todo el mundo quiere formar parte del movimiento", en alusión al eslogan MAGA.

Durante una rueda de prensa en Washington, se pidió a Trump que comentara la polémica, y dijo, según recogió la cadena francesa RMC : "Es un jugador magnífico. Llevó una gorra de (Hagamos a América grande otra vez). Fue un gesto estupendo, y creo que lo hizo de buena fe. Lo apreciamos".

Con estas declaraciones, Trump zanjó su postura sobre el incidente, subrayando que no vio en el gesto de la estrella de la selección de España ofensa ni burla alguna, sino que lo consideró una expresión positiva de su eslogan político más famoso.