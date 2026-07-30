Buenas noticias para Flick desde el corazón de la concentración de Inglaterra

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, se ha recuperado por completo de su lesión en los isquiotibiales de la rodilla derecha, tras disputar únicamente dos partidos en el Mundial, del que la Canarinha se despidió en octavos de final ante Noruega.

Raphinha llegó ayer miércoles a la concentración del conjunto catalán en Saint George's Park, en Inglaterra, y antes de la primera de las dos sesiones de entrenamiento previstas por el técnico Hansi Flick para hoy jueves, sus compañeros lo recibieron con un tradicional saludo de bienvenida. Después, el jugador brasileño completó la primera parte de la sesión con el grupo y luego continuó entrenando de forma individual, según el diario "Mundo Deportivo".

Cabe señalar que el resto de sus compañeros en el conjunto catalán ya comenzaron a trabajar hace casi dos semanas, por lo que el brasileño deberá aumentar su carga de trabajo de forma progresiva.

La sesión matinal del Barcelona se caracterizó por centrarse en la preparación física, y Benjamín Kügel, el nuevo preparador físico, dirigió el entrenamiento al principio, antes de que los jugadores comenzaran a trabajar con el balón.

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, había llegado a la concentración la pasada noche y asistió a la sesión de entrenamiento junto a Bojan Krkic, coordinador de asuntos futbolísticos, y Alejandro Echevarría, miembro de la comisión deportiva.