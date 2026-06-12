Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

Traducido por

Bruce critica al árbitro tras la expulsión de dos jugadores sudafricanos

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
H. Broos
México
Sudáfrica

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, criticó el arbitraje tras perder 0-2 ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Bafana Bafana se quedó con nueve por las expulsiones de Yaya Situle (m. 49) y Thimba Zwane (m. 84).

En la rueda de prensa, recogida por ESPN, Broos admitió: «La primera tarjeta roja hay que aceptarla. El rival quedó solo ante la portería y Situlu hizo falta, así que lo entiendo».

Sin embargo, añadió: «La segunda expulsión es discutible; no merecía la roja».

“No es bueno que dos jugadores reciban roja en el primer partido; ahora dos se pierden el siguiente”.

World Cup
Chequia crest
Chequia
CZE
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
República de Corea crest
República de Corea
KOR

Aun así, tenemos plantel: si mantenemos la misma mentalidad, lograremos buenos resultados en los dos próximos partidos».

Y añadió: «Tenemos siete días para recuperarnos; son profesionales, así que no debería haber problema».

Lea también

Un comienzo rojo... México estrena el Mundial con una victoria sobre Sudáfrica

Anuncios