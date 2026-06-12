Bruce critica al árbitro tras la expulsión de dos jugadores sudafricanos

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, criticó el arbitraje tras perder 0-2 ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Bafana Bafana se quedó con nueve por las expulsiones de Yaya Situle (m. 49) y Thimba Zwane (m. 84).

En la rueda de prensa, recogida por ESPN, Broos admitió: «La primera tarjeta roja hay que aceptarla. El rival quedó solo ante la portería y Situlu hizo falta, así que lo entiendo».

Sin embargo, añadió: «La segunda expulsión es discutible; no merecía la roja».

“No es bueno que dos jugadores reciban roja en el primer partido; ahora dos se pierden el siguiente”.

Aun así, tenemos plantel: si mantenemos la misma mentalidad, lograremos buenos resultados en los dos próximos partidos».

Y añadió: «Tenemos siete días para recuperarnos; son profesionales, así que no debería haber problema».

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