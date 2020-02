Briseño: “La expectativa sobre Chivas la creó la prensa"

El defensa del Guadalajara aseguró que el equipo terminará respondiendo a las expectativas.

El arranque de no ha sido como todos esperaban, pues el Rebaño solo ha ganado uno de sus primeros cuatro partidos y quedó fuera de la en octavos de final. Sin embargo, el Rebaño atraviesa un periodo de adaptación, buscando darle participación progresivamente a sus siete nuevos refuerzos.

Pollo Briseño habló en conferencia de prensa, asegurando que los medios de comunicación hicieron las expectativas muy altas para el club: “La expectativa la crearon ustedes, ustedes fueron los que pusieron muchos motes al equipo, pero esto no se hace de la noche a la mañana y no por colocar nombres el equipo va a tener el funcionamiento del . Obviamente al hacer una inversión importante la gente quiere resultados inmediatos, pero vamos en un proceso muy bueno, no se ha perdido ningún partido”, declaró.

Igualmente el Pollo mostró su confianza en que Guadalajara termine haciendo historia: "Te garantizo que en su momento vamos a hacer referencia a esos motes que nos están dando, porque el equipo está ahí y está trabajando tan bien que vamos a comenzar a jugar bien y conseguir los puntos, pero es un proceso”.

El exFeirense no ha tenido un arranque de Clausura 2020 sencillo, pues solo ha participado en dos de los cuatro partidos del Rebaño. Por la fuerte competencia interna, incluso fue mandado en alguna oportunidad a la Sub 20.