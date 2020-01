Brayan Gil jugará en la Primera División de Bélgica

El delantero del FAS está en pláticas avanzadas para cambiar de equipo.



Guillermo Rivera declaró a inicios de esta semana que Brayan Gil no jugará en FAS, noticia que asustó a los aficionados del club tigrillo, luego del gran torneo que tuvo el delantero en su primera intervención en la máxima categoría del fútbol salvadoreño.



Ahora se ha confirmado que Gil Hurtado se irá a , ya que uno de los clubes grandes ha puesto su interés en el delantero. Se rumora que el equipo puede ser el Gent, donde en su momento jugó Brian Ruiz, el capitán de la Selección de .



El padre y representante del jugador adelantó poco al respecto: “'Yo les confirmaré pronto la noticia, por eso no me he pronunciado antes porque hasta no estar firmado el contrato no hay nada. Seguro no es pero Brayan viaja con toda la disposición este martes a las 9:00 de la noche. Si le toca quedarse en Bélgica lo hará”.