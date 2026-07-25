La estrella marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid de 26 años, afronta un momento decisivo en su trayectoria con el conjunto blanco, tras aumentar las posibilidades de fichar al talento marfileño Diomandé, del Leipzig alemán, en una operación que podría poner patas arriba el ataque merengue.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que el Real Madrid busca cerrar el fichaje de Diomandé, de 19 años, lo antes posible, después de que el Leipzig rechazara la oferta inicial de 100 millones de euros, mientras que el club blanco estudia elevar la cuantía de la oferta para tentar al conjunto alemán.

Díaz, entre la permanencia y la marcha

Aunque Brahim Díaz forma parte de los planes del entrenador portugués José Mourinho, y la dirección del club busca renovar su contrato, la incorporación de Diomandé podría cambiar por completo la ecuación, ya que provocaría una reducción notable de los minutos del internacional marroquí, lo que podría llevarle a replantearse su situación y a buscar una oportunidad para marcharse.

Díaz desea continuar en el Merengue, pero la nueva realidad que podría imponer la presencia del talento marfileño le sitúa ante decisiones difíciles, especialmente ante su deseo de disfrutar de minutos de juego regulares acordes a su nivel y a su estatus internacional.

Cinco jugadores en la cuerda floja

El impacto del fichaje de Diomandé no se limita únicamente a la estrella marroquí, sino que se extiende a otros cuatro jugadores de la plantilla actual, ya que el argentino Mastantuono, de 18 años, afronta una salida segura en calidad de cedido pese a la anterior oposición de Mourinho, mientras que el futuro del delantero Gonzalo, de 22 años, queda amenazado después de que Mourinho lo salvara de salir al final de la temporada pasada.

La posible llegada de Diomandé afecta también de forma directa al brasileño Endrick, de 20 años, que regresa de su cesión al Lyon, especialmente en la posición de extremo derecho en la que Mourinho quería probarlo, además de amenazar el lugar de Rodrygo, de 25 años, que actualmente se recupera de su lesión y no volverá a los terrenos de juego hasta comienzos del próximo año.