Bradley Barcola se niega a firmar un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain

Bradley Barcola ha decidido no renovar definitivamente su contrato con el Paris Saint-Germain, informa Fabrizio Romano. El atacante está abierto a un nuevo desafío y probablemente lo encuentre en la Premier League.

Barcola tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2028, periodo en el que ha cosechado enormes éxitos en los últimos años. El extremo izquierdo ganó con su club, entre otros títulos, la Champions League en dos ocasiones consecutivas.

Sin embargo, especialmente la pasada temporada, el extremo izquierdo de 23 años no fue un titular indiscutible a las órdenes del técnico Luis Enrique. En los partidos más importantes del PSG, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia fueron los preferidos en las bandas.

Por ello, Barcola ya fue vinculado de forma insistente con un traspaso, y el hecho de que su contrato se extienda hasta mediados de 2028 tampoco ayudó a frenar los rumores sobre su salida de París.

Ahora que Barcola ha decidido no renovar su contrato, según el periodista Ben Jacobs parece lógico que el PSG intente venderlo. Barcola representa un valor de al menos noventa millones de euros.

Romano subraya en su información que en el Liverpool consideran a Barcola como el fichaje soñado absoluto para la delantera. Eso podría significar malas noticias para el internacional neerlandés y compañero de posición Cody Gakpo.

El Liverpool tiene en su lista a Saïd El Mala (FC Köln) y Matías Fernández-Pardo (Lille OSC) como posibles alternativas. El Mala también está siendo vinculado de forma insistente con el Borussia Dortmund y la AS Roma.