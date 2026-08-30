Bosz toma una decisión definitiva sobre la titularidad de Geertruida en el PSV

El PSV visita este domingo por la tarde al FC Utrecht. Peter Bosz todavía no le concede a Lutsharel Geertruida su debut como titular en el equipo visitante, tal y como se desprende de la alineación. A continuación, se pueden leer los once nombres del conjunto de Eindhoven.

Sergiño Dest arranca como lateral derecho en Utrecht, con Mauro Júnior como titular en el costado izquierdo. Armando Obispo estará acompañado en el centro de la zaga por Ryan Flamingo, por lo que Geertruida volverá a empezar en el banquillo.

Guus Til, Kodai Sano y Noah Fernandez también forman el centro del campo del vigente campeón de liga ante el Utrecht. Por ello, el fichaje veraniego Sven Mijnans tendrá que esperar y confiar en disponer de minutos desde el banquillo.

Ruben van Bommel, en plena forma ante el FC Groningen, ocupará la banda izquierda en ataque. Ivan Perisic ejercerá de asistente desde la derecha, con Ricardo Pepi como referencia en el equipo de Bosz.

Alineación del FC Utrecht: Barkas; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre; Alarcón, Min, Cathline

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Til, Sano, Fernandez; Van Bommel, Pepi, Perisic.