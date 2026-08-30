Peter Bosz salió en defensa de su colega Anthony Correia tras la brillante victoria del PSV sobre el FC Utrecht. El técnico del conjunto de Eindhoven escuchó cómo, después de la derrota por 1-6, su colega recibía preguntas sobre su posición y eso le costó muy poco entenderlo.

«Estaba aquí esperando un momento y te oí hacerle una pregunta a mi colega: “¿Sigues firme en el cargo?”, algo en esa línea», dijo Bosz en ESPN al reportero Leo Oldenburger. «Entonces pienso: ¡vamos, chicos, hombre! Llevamos cuatro partidos y ese chico tiene calidad».

Correia está en el punto de mira en Utrecht tras el decepcionante inicio de temporada, en el que los de la Domstad solo han sumado un punto en cuatro partidos. Bosz, en cambio, señaló las prestaciones que el entrenador había ofrecido antes en el Telstar. «Hizo ascender al Telstar y logró mantenerse con él en la Eredivisie. Eres periodista, así que probablemente tengas que hacer ese tipo de preguntas, pero entonces pienso: madre mía».

Según Bosz, el Utrecht no debe empezar a dudar ya del rumbo elegido tras algunos malos resultados. «A este hombre lo ficharon plenamente convencidos de ello y le permitieron ayudar a confeccionar la plantilla y a definir la manera de jugar. Por suerte no oigo eso del propio Utrecht, pero que la gente piense si no deberían prescindir de él...»

Más tarde, durante su rueda de prensa, Bosz dejó claro que algunas preguntas sobre la creciente presión sobre Correia incluso le parecían «ridículas». «Llevamos cuatro partidos», subrayó el entrenador del PSV, que por experiencia propia sabe lo molestas que pueden ser ese tipo de discusiones.

«Digo esto porque yo también lo he vivido muchas veces y sé lo molesto que es», continuó Bosz en ESPN. «Estás con una sensación horrible porque has perdido y además tienes que responder este tipo de preguntas. Siempre las odié. No es justo. Dadle tiempo a ese hombre».

Sobre la actuación de su propio equipo, Bosz fue lógicamente mucho más positivo. El PSV llegó a ir perdiendo 1-0 en Galgenwaard por un gol de Artem Stepanov, pero le dio la vuelta al partido antes del descanso gracias a Ruben van Bommel y Guus Til. «Ya me parecía que estábamos jugando bien en la primera parte. Los rivales entonces suelen estar todavía más frescos y pueden resistirlo con algo más de facilidad, pero sabes que en un momento dado los espacios se hacen más grandes».

Esos espacios fueron aprovechados sin piedad tras el descanso, y el PSV se escapó hasta el 1-6 por medio de Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til y Sergiño Dest. «Nosotros queremos llegar a nuestras ocasiones jugando al fútbol. Entonces a veces tienes que, como lo llamamos nosotros, destrozar futbolísticamente a un rival. Creo que lo hemos hecho», concluyó Bosz.