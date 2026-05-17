Bosz, duramente criticado por antiguos talentos del PSV

Los hermanos Robin y Jason van Duiven se sinceran con Sportnieuws.nl sobre su etapa en el PSV. Nunca sintieron, en Eindhoven, que Peter Bosz les fuera a dar una oportunidad justa: «No sentía ninguna confianza».

Robin marcó catorce goles en 22 partidos de la Keuken Kampioen Divisie, pero el invierno pasado fichó por el Lommel SK de Bélgica. «En el PSV me desarrollé bien, pero nunca tuve oportunidad de jugar con el primer equipo y eso me pesa», admite el delantero de veinte años.

«No sentía la confianza de que fuera a tener una oportunidad tras el parón invernal. Cuando llegó la oferta del Lommel, pensé: puedo jugar con mi hermano y marcharme a España con una buena trayectoria. Quizás, de lo contrario, me habría arrepentido el resto de mi vida», afirma el sincero delantero con pasado en el PSV.

Jason, máximo goleador del Jong PSV, tomó la misma decisión en 2024. «Solo sentía la confianza de Ruud van Nistelrooij; si se hubiera quedado, seguro que habría debutado con el PSV. Aún me parece raro que ninguno de los dos tuviera una oportunidad tras marcar quince goles».

«¿Qué más tiene que hacer un joven delantero que marcar tan a menudo en el filial? Es escandaloso que no te dejen debutar cuando marcas tantos goles», afirma, dirigiéndose a Bosz. «Si hubieras demostrado esto en el Jong Ajax, habrías sido titular. A un delantero que marca con tanta facilidad siempre hay que darle una oportunidad en el primer equipo».

Jason van Duiven cree que Bosz gestiona mal la posición de delantero en el PSV. «Esta temporada se han lesionado cuatro delanteros y decide jugar con un número diez en la delantera… No lo entiendo». Se refiere a la habitual alineación de Guus Til, que, por cierto, le salió bien a Bosz y al equipo de Eindhoven.

Además, le molesta que Bosz nunca le haya aclarado sus oportunidades en el campeón nacional: «Solo tuve una breve charla durante la pretemporada sobre mi rendimiento. Nunca hablamos de mis opciones en el primer equipo. El PSV siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero la situación me duele».