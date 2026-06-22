Bostekoğlu: Salah acalló a los escépticos ante Nueva Zelanda

Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham, afirma que Mohamed Salah ha silenciado las dudas sobre su influencia en la selección egipcia tras llevar a los Faraones a una victoria histórica 3-1 contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

El capitán egipcio marcó el 1-0 y asistió en el 3-1, logrando así la primera victoria de Egipto en un Mundial.

«Si había dudas sobre la influencia de Mohamed Salah en este equipo, ahora todos lo ven con claridad», declaró a la cadena británica ITV.

Y añadió: «Esta victoria dará a Egipto una gran confianza. El equipo sufrió, pero su estrella asumió la responsabilidad en el momento clave».

El técnico australiano añadió que estos momentos distinguen a los grandes jugadores y afirmó: «Para avanzar en el torneo, necesitas que tus estrellas den lo mejor de sí, y eso es lo que ha hecho Salah».

La remontada egipcia, que empezó perdiendo y terminó 3-1, la deja a un paso de los dieciseisavos antes de enfrentar a Irán.

Con este tanto, Salah sumó su tercero en Copas del Mundo, igualó el récord de goles árabes en el torneo y llegó a 68 dianas internacionales, a solo uno del récord de Hossam Hassan.