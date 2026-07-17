Bostekoğlu cumple su primera exigencia... y el Al-Nassr la lleva a cabo

Con la nueva temporada a la vista, Al-Nasr ha adelantado sus preparativos para llegar en óptimas condiciones a las competiciones oficiales.

La decisión del entrenador australiano Ange Postecoglou de adelantar la concentración y disputar varios amistosos confirma que el equipo se prepara para una temporada exigente, con la mira puesta en todos los títulos.

La directiva ha programado la salida para el domingo rumbo a Lisboa, donde el plantel se concentrará hasta el 5 de agosto de 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Postecoglou adelantó la concentración, incluida en la tercera fase del plan, del 25 de julio al 14, para dar más tiempo de trabajo técnico y físico.

Además, solicitó al director deportivo, el portugués Simão Coutinho, organizar cinco amistosos para evaluar el nivel de la plantilla y probar distintas opciones tácticas.

El plantel volvió el miércoles a Riad desde Abha tras la primera etapa de la pretemporada y ahora se prepara para viajar a Portugal y cerrar la preparación.

El Al-Nassr, vigente campeón de la Liga Roshen de Arabia Saudí, disputará cuatro competiciones: Liga, Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Supercopa saudí y Liga de Campeones de Asia, por lo que el cuerpo técnico busca tener al equipo en óptimas condiciones desde el inicio.