Borussia - Bayer Leverkusen: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Borussia recibirá al Bayer Leverkusen en el primer turno de los partidos del sábado 23 de mayo en la , que retomó sus actividades y mantiene a los dos protagonistas de este cruce estelar en la pelea por el campeonato.

Charles Aránguiz, vital en el 4-1 sobre Werder Bremen del regreso oficial del fútbol alemán, será titular en la visita a los Potros de Mönchengladbach y espera mantener su enorme relevancia en el campo de juego, donde combina la defensa y el ataque a la perfección. Los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario presumiblemente repetirán suplencia.

