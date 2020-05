¡Con hinchas de cartón! El Borussia Monchengladbach no estará solo en la vuelta de la Bundesliga

La primera gran Liga europea ya tiene fecha para el regreso del fútbol en medio de la pandemia a causa del Covid-19. La Bundesliga se reiniciará el sábado 16 de mayo con la vigésimo sexta jornada.

Así lo informó este jueves el director de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert, después de una teleconferencia con los 36 equipos de la primera y la segunda división germana. "No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones", dijo Seifert, quien llamó a respetar las reglas fijadas para prevenir contagios.

Y aunque el encuentro que se robará todas las miradas será el derbi que protagonizarán y el FC , es quien está generando noticia.

¿El motivo? Pese a que todos los encuentros se jugarán a puerta cerrada, debido a que las reuniones públicas están prohibidas en hasta el 31 de agosto, los Potros pusieron en marcha una curiosa iniciativa.

El conjunto germano ofreció a su hinchada la posibilidad de crear cartones con sus propias imágenes a tamaño natural, las que estarán presenten en las gradas del Borussia Park cuando el Gladbach -cuarto en la clasificación con 49 positivos- juegue como local. Así lo dio a conocer el propio club en sus redes sociales.

Estas figuras, que le permitirá a los fanáticos asistir de manera 'virtual' a los partidos, se pueden adquirir pagando 19 euros. Y la idea ha sido un éxito pues -de momento- unas 4.500 personas ya tienen su propia fotografía en el reducto y otras 12.000 están ya compradas. Eso sí, esto se podrá observar en la siguiente fecha, debido a que el equipo retoma la competición de forastero enfrentando al Frankfurt.

Cabe recordar que hasta antes del parate por la crisis sanitaria, Bayern Munich lideraba la tabla con 55 puntos. A falta de nueve fechas para el final, lo siguen Borussia Dortmund con 51 puntos y , con 50.

