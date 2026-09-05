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¡Bombazo de la Carrarese, fichado un ex del PSG!

Carrarese

La Carrarese cierra otra incorporación con el mercado ya terminado. Se trata del lateral francés Colin Dagba, formado en la cantera del Paris Saint-Germain y con una trayectoria importante entre la Ligue 1 y la liga belga, que quedará vinculado al club apuano hasta el 30 de junio de 2028, con opción de renovación por un año más al cumplirse determinadas condiciones.


EX PSG - El talento francés Colin Dagba ingresó en la cantera del Paris Saint-Germain en 2016, completando allí su formación hasta llegar al primer equipo, donde disputó cuatro temporadas y acumuló 77 apariciones en total, incluidas 7 en la Champions League y 55 en liga.

Su debut oficial llegó en 2018 en el Trophée des Champions ganado contra el Mónaco, inaugurando un ciclo extraordinario y lleno de éxitos en el que se proclamó 3 veces campeón de Francia y conquistó también 2 Copas de Francia, una Copa de la Liga y 2 Supercopas de Francia.

A lo largo de su carrera, el lateral también vistió la camiseta de la selección sub-21 de Francia, con un total de 16 partidos, 1 gol y la participación en las Eurocopas de la categoría de 2019 y 2021.

Tras dejar París, Dagba vivió importantes experiencias tanto a préstamo como en propiedad, jugando 21 partidos en la Ligue 1 con el Estrasburgo en la temporada 2022-23, ganando la Ligue 2 en 2023-24 con el Auxerre y continuando después su trayectoria profesional en Bélgica en las filas del Beerschot.


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