Cristiano Ronaldo ha abandonado Portugal con efecto inmediato, según informa el diario español MARCA. Según el periódico, la última rueda de prensa de Jorge Jesus es el motivo directo de la decisión.

Ronaldo y Jesus llevan varios días enfrentados. El delantero tuvo que quedarse los noventa minutos en el banquillo ante Noruega (victoria por 1-2) y se mostró visiblemente indignado por ello. También decidió no agradecer el apoyo de los aficionados desplazados.

Posteriormente, Ronaldo viajó con la selección nacional a Dinamarca, donde está programado el próximo duelo de la Nations League. Sin embargo, Ronaldo ya no disputará ese partido.





El miércoles por la noche se subió a su jet privado y partió hacia Madrid. La situación se agravó en cuestión de minutos el miércoles por la noche, tras la comparecencia ante la prensa, poco después de que Jorge Jesus, el actual seleccionador de Portugal y su exentrenador en Al Nassr (con el que ganó la liga saudí), dijera que no había ningún problema con CR7.

«No se ha negado a entrenar. No le pasa nada a Ronaldo», comenzó Jesus. Las palabras que pronunció a continuación son, según MARCA, presumiblemente la razón de la salida del delantero de 41 años.

«Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije a Ronaldo que no iba a jugar. Te siento en el banquillo. Si te necesito 30 minutos, juegas; si no, no. Ningún jugador puede hacerme cambiar de idea. Ni él, ni nadie en el mundo del fútbol. Ningún presidente. Nunca, absolutamente nadie».

Según MARCA, todo apunta a que la carrera internacional de Ronaldo llega así a un final trágico. Ha disputado un total de 234 partidos con Portugal.