Bolonia, por qué no juega Skorupski

Sorpresa en la portería del Bologna en el partido de esta noche contra el Napoli. Lukasz Skorupski llegó tarde a la reunión técnica del equipo en la mañana de hoy, una infracción de las normas internas que ha llevado al técnico del Bologna, Domenico Tedesco a castigar al portero polaco con la exclusión del once titular.





DECISIÓN DISCIPLINARIA - El guardameta empieza en el banquillo contra el Napoli, dejando su sitio a Pessina, que tiene así la oportunidad de defender la portería del Bologna: una decisión disciplinaria por el retraso del polaco a la reunión técnica, siguiendo una línea ya adoptada en el pasado por el club; de hecho, una situación análoga también había involucrado a Riccardo Orsolini.





LA CONFIRMACIÓN DE DI VAIO - Antes del partido también llegó la confirmación por parte de Di Vaio, director deportivo del Bologna: "Por desgracia llegó tarde a la reunión técnica y la consecuencia es la exclusión de los titulares. Es uno de nuestros capitanes, ha compartido la decisión".



