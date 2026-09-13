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Skorupski BolognaGetty Images

Traducido por

Bolonia, por qué no juega Skorupski

Bologna

Sorpresa en la portería del Bologna en el partido de esta noche contra el Napoli. Lukasz Skorupski llegó tarde a la reunión técnica del equipo en la mañana de hoy, una infracción de las normas internas que ha llevado al técnico del Bologna, Domenico Tedesco a castigar al portero polaco con la exclusión del once titular.


DECISIÓN DISCIPLINARIA - El guardameta empieza en el banquillo contra el Napoli, dejando su sitio a Pessina, que tiene así la oportunidad de defender la portería del Bologna: una decisión disciplinaria por el retraso del polaco a la reunión técnica, siguiendo una línea ya adoptada en el pasado por el club; de hecho, una situación análoga también había involucrado a Riccardo Orsolini.


LA CONFIRMACIÓN DE DI VAIO - Antes del partido también llegó la confirmación por parte de Di Vaio, director deportivo del Bologna: "Por desgracia llegó tarde a la reunión técnica y la consecuencia es la exclusión de los titulares. Es uno de nuestros capitanes, ha compartido la decisión".


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