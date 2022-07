Boca es un club confundido que necesita reaccionar

El mal funcionamiento deportivo sacó a la luz otros problemas que pueden seguir escalando si no se solucionan.

Boca Juniors perdió contra San Lorenzo el clásico, sumó su cuarta derrota en siete fechas del campeonato y profundizó la crisis futbolística en la que se encuentra. Sin entrenador y eliminado de la Libertadores, el Xeneize vive una realidad que se contradice con la que tenía hace menos de dos meses atrás cuando se coronó campeón de la Copa de la Liga Profesional.

La salida de Sebastián Battaglia no sirvió para mejorar lo que ocurre en la cancha ni para calmar un clima caldeado. De hecho, la llegada de Hugo Ibarra - junto a Leandro Gracián y Mariano Herrón - como técnico interino sólo potenció los conflictos entre el plantel y el Consejo de Fútbol.

La relación empezó a deteriorarse cuando el plantel exigió el pago de premios en la previa del partido contra Corinthians, reclamando que se le asegure un monto aún si quedaban eliminados. Hasta ahí los jugadores y dirigentes coinciden, pero del lado de los futbolistas aseguran que hubo destrato y que los trataron de perdedores por pedir eso; la otra versión apunta a que el Consejo de Fútbol remarcó que no era el momento para hablar de ese tema y que hubo amenazas del equipo con dejar de concentrar si no se cumplía con su deseo.

La eliminación contra el Corinthians terminó con la salida de Sebastián Battaglia y trajo el interinato de Hugo Ibarra. El flamante entrenador en su primera práctica decidió cambiar el esquema y sacar a Exequiel Zeballos y a Carlos Izquierdoz. La salida del capitán fue el otro punto que terminó por romper la relación del plantel con la dirigencia, ya que los jugadores lo interpretaron como un castigo por aquel reclamo de los premios. Del otro lado, aseguran que la decisión fue del entrenador y por gustos futbolísticos.

Boca Juniors se encuentra en un momento de confusión en el que todos pierden y empiezan a ser señalados por el dedo de los hinchas. Las redes sociales apuntaron contra futbolistas y dirigentes, generando un clima que no se veía desde hace mucho tiempo.

Los jugadores llevaron al campo de juego su desgano, su enojo y sus molestias. Marcos Rojo lo ejemplificó en la derrota contra San Lorenzo, cuando en vez de alegrarse por un gol, se lo dedicó a Carlos Izquierdoz, marcando lo que para él era una injusta salida, y sabiendo que eso sólo provocaría agrandar y mediatizar aún más el problema. A partir de esa celebración el central se fue mentalmente del encuentro y terminó siendo determinante para que el Ciclón lo diera vuelta, con errores en ambos tantos, cometiendo un penal imprudente y salvándose de la roja por la piedad del árbitro Espinoza. Lo mismo ocurrió con Benedetto en la vuelta contra Corinthians, cuando luego de salir en cámara insultando a la dirigencia en la arenga previa, terminó teniendo una pésima noche y fue decisivo en la eliminación.

El Consejo de Fútbol tampoco se salva de la crítica feroz. Jorge Bermúdez fue el elegido para salir a hablar en medio de esta tormenta y sus declaraciones tampoco han sido afortunadas. Las quejas en su mayoría apuntan a lo mismo: dejan la sensación de improvisar continuamente. Hasta ahora Boca no tiene entrenador ni se comunicó cuál será el estilo para buscar al reemplazante de Sebastián Battaglia. Por otro lado, con el mercado de pases casi finalizado, Boca no consiguió renovar jugadores claves y no incorporó a ningún futbolista pese a tener claras falencias en algunos puestos dentro de su plantel, algo que no ocurría desde hace 23 años y cuando se encontraba Carlos Bianchi como entrenador.

Riquelme es quien tendrá que hacerse protagonista, por su rol como Presidente del Departamento de Fútbol y su figura como máximo ídolo de la institución. Es el único que tiene el poder y la personalidad para calmar una situación que puede transformarse en caótica. No sólo tendrá que interceder entre plantel y el Consejo de Fútbol, tomando las decisiones que tenga que tomar con los nombres propios, si no traer un entrenador que tenga la entereza mental y la capacidad para enderezar la situación. Si a Ibarra el equipo se le dio vuelta por sacar a Carlos Izquierdoz, sean cual sean las razones que tengan, ¿qué le queda al que venga?

Aún queda competencia y Boca no pude tirar el año en julio. No puede por la gran historia del club y porque en 2023 se vendrán las elecciones, una que cada vez ganan más presencia por cómo la oposición utiliza las derrotas a su favor a través de las redes sociales. La confusión está llevando al club a un momento de sabotaje del que si no hay reacción y los egos no se corren, todo irá a peor.