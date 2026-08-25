Aunque el resultado final sonrió al Real Madrid con una emocionante victoria por 2-1 sobre el Espanyol gracias a un gol tardío de Carlos Espí, el rendimiento dejó al descubierto una vieja herida que aún no ha cicatrizado en la Casa Blanca.

Una vez más, el centro del campo merengue fracasó a la hora de acoplarse, confirmando que este nudo que ha acompañado al equipo en las últimas temporadas podría ser el verdadero factor decisivo a la hora de determinar el éxito o el fracaso de la segunda etapa de José Mourinho.

La victoria por sí sola no basta en el Bernabéu, y la afición es consciente de que la compenetración es la moneda más valiosa. Esta realidad la puso bajo la lupa Rafael Alkorta, exleyenda de la defensa del Real Madrid, durante su interesante análisis en el conocido programa "El Larguero" de la emisora Cadena SER, donde puso el foco sobre el eslabón perdido en el centro del campo.

Alkorta afirmó que la clave de la solución podría estar lista, pero que aún se encuentra en la enfermería. Sobre el francés Aurélien Tchouaméni dijo: "Creo que a lo largo de las temporadas ha entendido el papel de pivote defensivo, creo que va mejorando continuamente, y el problema está en el resto del equipo". Un mensaje claro de Alkorta a Mourinho: cuando Tchouaméni se recupere, será la piedra angular.

El exastro tampoco escatimó su opinión sobre el recién llegado Bernardo Silva, y dijo: "Creo que es un jugador excepcional, siempre he dicho que prefiero a los centrocampistas dinámicos, como Modric, y ahora tenemos un jugador como Güler, que parece un poco más fuerte, y que puede desempeñar ese papel; es un papel que probaron Xabi Alonso y Ancelotti, creo que lo han probado todos".

Y añadió, explicando su visión táctica: "Bernardo va a rendir bien porque es muy bueno técnicamente, y porque lo único que tiene que cambiar es su mentalidad, de jugador ofensivo a jugador defensivo, no diré defensivo, pero creo que con Tchouaméni, Bernardo Silva y Arda Güler, que le dan al equipo el ritmo que necesita en los partidos, no veo un gran problema".

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Y pese a su tono optimista, Alkorta cerró sus declaraciones con una advertencia de tono contundente a la directiva y a los jugadores del Real Madrid, tras compararlo con lo que había visto del Barcelona, y dijo: "Los primeros 15 minutos ante el Espanyol fueron muy buenos".

Y concluyó: "Vi después los primeros 15 minutos del partido del Barcelona y cómo presionaron Raphinha y el resto del equipo; el Real Madrid no debe olvidar eso. Es cierto que el Real Madrid ganó la Liga de Campeones de Europa sin necesitar la presión alta que siempre le exigimos al Barcelona, pero hay unos mínimos, hay unos mínimos que deben establecerse en este equipo".