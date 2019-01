Benzema: pasar o no pasar por el quirófano, esa es la cuestión

Karim Benzema tendrá que pasar por el quiróano para operarse de la fractura del dedo meñique de su mano derecha que se produjo el pasado fin de semana en el campo del Betis, según informa Onda Cero. No obstante, fuentes del club consultadas por Goal explican que esa decisión aún no se ha tomado. Primero, porque la intención pasa porque Benzema juegue ante el Sevilla en el Bernabéu este fin de semana, con una férula, y después saber qué tipo de sensaciones ha tenido el jugador y si tolera bien o no el dolor. Después, atendiendo a cómo evolucione Benzema tras ese partido, el cuerpo médico del Real Madrid decidirá si debe operarse o no.

Benzema, que no ha sido convocado para la vuelta de Copa ante el Leganés, tiene la intención de jugar frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu, para después acometer su operación.En el caso de que pase por quirófano, como sostiene Onda Cero, se estima que podría permanecer de baja durante un periodo comprendido entre las dos semanas fuera de combate.

La ventana de transferencias acaba el 31 de enero. El Madrid estudia moverse o no en el mercado. Ahora que tiene Solari toda la enfermería replete, el club estudia si contratar o seguir con lo que tiene.