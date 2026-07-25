Benzema sobre su exclusión de la lista local: ¡Ocurrirá en sueños!

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal saudí, quiso poner fin a la polémica en torno a su futuro con "El Líder", después de burlarse de las informaciones que hablaban de la posibilidad de retirar su nombre de la lista local y limitar su participación al torneo de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Diversos informes periodísticos habían señalado durante los últimos días que la dirección del Al-Hilal estudia la contratación de un nuevo delantero extranjero, ante la falta de convencimiento del cuerpo técnico con lo mostrado por Benzema durante los primeros seis meses con el equipo, lo que abrió la puerta a la posibilidad de excluirlo de las competiciones de la Roshn League y mantenerlo únicamente en el torneo asiático.

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Sin embargo, la estrella francesa decidió responder personalmente a esas informaciones, después de que el famoso creador de contenido Mimi Rivera publicara un video en su cuenta de la plataforma "Instagram" en el que hablaba de la posibilidad de que Benzema participara solo a nivel asiático.

El delantero del Al-Hilal no dudó en comentar el video, donde escribió: "Esto solo ocurrirá en tus sueños", en un mensaje sarcástico que llevaba un claro desmentido de todo lo que se había dicho sobre su futuro en el club.









El comentario de Benzema no tardó en propagarse por las redes sociales, donde fue difundido por un gran número de aficionados del Al-Hilal, quienes consideraron que el jugador había zanjado la polémica por sí mismo, mientras que otros vieron que su mensaje confirmaba su apego a su lugar dentro del equipo y su disposición a competir durante la nueva temporada.

El Al-Hilal se prepara para afrontar una temporada llena de desafíos, en medio de la continuidad de los rumores sobre el refuerzo de la línea ofensiva con varias estrellas mundiales, aunque Benzema parece decidido a reivindicarse y pasar página tras el difícil inicio, recuperando su conocido nivel y liderando al equipo en la lucha por todos los títulos.