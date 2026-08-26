El brasileño Bento Matheus, guardameta del Al Nassr, vivió un capítulo sin precedentes en su trayectoria profesional, tras recibir una tarjeta roja durante el enfrentamiento ante el Al Ettifaq, la noche del martes, en la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

La expulsión llegó en el minuto 12, después de una entrada de Bento sobre el francés Moussa Dembélé, delantero del Al Ettifaq, lo que llevó al portero a abandonar el partido de forma temprana y dejar al Al Nassr con diez jugadores.

Según los datos del sitio "Transfermarkt", que confirmaron que esta tarjeta roja es la primera en la carrera profesional de Bento, tras haber disputado 164 partidos con el Athletico Paranaense brasileño, además de 7 partidos con la selección de su país, sin haber sido expulsado en ninguno de ellos.

Asimismo, Bento jugó 86 partidos con la camiseta del Al Nassr desde su incorporación al equipo en el verano de 2024, sin que en ninguno de ellos se produjera su salida con tarjeta roja.

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Según la red Opta, la expulsión de Bento es "la segunda más rápida de un guardameta en la Liga Profesional saudí desde la temporada 2009-10, tras la expulsión de Khaled Radi, también portero del Al Nassr, en el minuto cinco ante el Al Shabab el 25 de diciembre de 2009".

El diario Arriyadiyah saudí señaló que el Al Nassr se convirtió en el cuarto equipo cuyos jugadores reciben tarjetas rojas en la edición actual de la Liga Roshn 2026-27, junto al Al Riyadh, el Al Ittihad y el Neom.

El Al Riyadh y el Al Ittihad encabezan la lista con dos expulsiones cada uno, mientras que el Al Nassr y el Neom cuentan con una tarjeta roja.

Además de Bento, fueron expulsados Alaa Al Haji, centrocampista del Neom, el portugués Danilo Pereira y el senegalés Dion Lopy del Al Ittihad, y el marfileño Abdul Qader Keita y el uruguayo Rodrigo Abascal del Al Riyadh.

Todas las expulsiones se produjeron con tarjeta roja directa, salvo la de Lopy, que abandonó el terreno de juego tras recibir dos tarjetas amarillas.

Pese al desastroso comienzo, la tarjeta de Bento no impidió que el Al Nassr se llevara los tres puntos, después de que el Al Ettifaq aprovechara la inferioridad numérica y marcara dos goles, antes de que "Al Alami" remontara su desventaja para lograr una emocionante victoria por 3-2.

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