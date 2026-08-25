Rafa Benítez, exentrenador del Real Madrid, hizo estallar una sorpresa de gran calibre al revelar la verdadera razón detrás de la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid, asegurando que el asunto no tiene nada que ver con el fútbol.

Las llamativas declaraciones de Benítez llegaron de forma inesperada antes del encuentro entre Fulham y Chelsea, y aunque las miradas estaban puestas en el partido, el veterano técnico español se detuvo en la experiencia de su compatriota en el Bernabéu, ofreciendo un testimonio desde dentro gracias a su larga experiencia en el club.

Benítez declaró, en su conversación con la cadena británica BBC, y recogido por "Mundo Deportivo": "Realizó un trabajo magnífico con el Bayer Leverkusen, y por eso fichó por el Real Madrid. Había similitudes entre nosotros; a él le gusta el trabajo, la organización y hablar con los jugadores sobre lo que desean lograr. Pero el Real Madrid está rodeado de muchas políticas, y tal vez esa fue la razón por la que las cosas se complicaron".

Una sola declaración de Benítez bastó para reabrir el expediente de la destitución de Xabi Alonso, pues el hombre que se formó en la academia juvenil del Real Madrid, dirigió al Castilla y estuvo al frente del primer equipo en 18 partidos al inicio de la temporada 2015-2016, sabe bien que el trabajo en el Bernabéu no se limita a los planteamientos tácticos.

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Gracias a su brillante trayectoria en Inglaterra, y concretamente en el Liverpool, donde ganó la Liga de Campeones de Europa y escribió los capítulos más destacados de su gloria, Benítez posee un peso que confiere a su opinión un gran valor. Y con esta declaración confirma lo que muchos repiten en secreto: que en el Real Madrid la política puede derribar a los mejores entrenadores, aunque su nombre sea Xabi Alonso.