Benfica vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Benfica recibe a Real Madrid este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Da Luz, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Los Encarnados llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de la Juventus en la fecha 7. El equipo dirigido por José Mourinho es vigésimo noveno en la clasificación con seis puntos, obligados a ganar para mantener su pocas posibilidades de meterse al playoff, esperando también una combinación de resultados que le favorezca.

Por su parte, los Merengues vencieron por 6-1 a Mónaco en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Kylian Mbappé, junto a las anotaciones de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior yJude Bellingham. El cuadro a cargo de Álvaro Arbeloa es tercero en la tabla con 15 unidades, aún obligado a sumar para asegurar su lugar en el top 8 y con ello un lugar directo a los octavos de final.

Cómo ver Benfica vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones,M+ Liga de Campeones 6, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Benfica vs Real Madrid

Liga de Campeones - Champions League Estadio da Luz

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Benfica

Los Encarnados vienen de una contundente victoria por 4-0 sobre Estrela Amadora en la Primeira Liga, con un par de goles de Vangelis Pavlidis, acompañados por los tantos de Sidny Lopes y Anisio Cabral. Sin embargo, se mantienen a siete puntos de distancia del Porto en la lucha por el título.

Noticias del equipo Real Madrid

Los Blancos consiguieron un importante triunfo por 2-0 frente a Villarreal en calidad de visitante en LaLiga, con un doblete de Kylian Mbappé. Los Merengues se encuentran solo una unidad por debajo del Barcelona en la tabla general.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

BEN Último partidos RMA 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Benfica 5 - 2 Real Madrid 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificaciones

