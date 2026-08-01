El lateral izquierdo marroquí Mahmoud Bentayeg, estrella del Zamalek egipcio, se ha convertido en el centro de atención de varios clubes europeos y del Golfo durante el actual mercado de fichajes veraniego, tras una temporada destacada en la que se proclamó campeón del liga egipcia y de la Copa Árabe con la selección de Marruecos, además de ganar el premio al mejor lateral izquierdo de la liga egipcia.

El portal francés "Foot Mercato" informó de que el jugador, de 26 años, cuenta con un notable interés de clubes de Francia y Turquía, mientras que equipos del Golfo siguen su situación de cerca, en un contexto de valoraciones que apuntan a la posibilidad de cerrar su traspaso por una cantidad que oscila entre los 2 y los 3 millones de euros.

Bentayeg, procedente del Saint-Étienne francés, logró imponerse como uno de los jugadores más destacados en su posición en el fútbol egipcio, gracias a su llamativo rendimiento a lo largo de la pasada temporada, en la que contribuyó de forma decisiva a que el conjunto blanco conquistara la liga egipcia tras una ausencia.

Estos múltiples intereses reflejan el valor técnico que el jugador marroquí aportó a las filas del Zamalek, lo que sitúa al club ante una difícil decisión entre conservar sus servicios para seguir compitiendo por los títulos o aprovechar las ofertas económicas planteadas en vista de la situación financiera del club.