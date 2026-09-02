Benatia acompaña a Regragui en una nueva experiencia

Mehdi Benatia, leyenda de la selección de Marruecos, acompaña a su compatriota Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, en una nueva experiencia.

El diario "L'Équipe" informó de que Walid Regragui se ha incorporado recientemente como analista al canal CANAL+.

Regragui asumirá la tarea de aparecer en los programas de análisis del canal francés, durante las veladas europeas y los partidos de la Premier League inglesa.

El canal francés anunció la incorporación de Regragui durante una rueda de prensa, con motivo del arranque de su nueva temporada, celebrada en el nuevo estudio que lleva el nombre de Michel Platini.

Al mismo tiempo, la cuenta del canal en el sitio X dio la bienvenida a la llegada de Mehdi Benatia como analista de los partidos.

La cuenta de CANAL+ señaló: "Mehdi Benatia se une al equipo de CANAL+ como analista".

También se incorporó al grupo de analistas la exinternacional centrocampista Inès Jaurena, de 35 años.

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