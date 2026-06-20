Bellingham recurre a Ancelotti... ¡Una llamada telefónica lo cambia todo!

Medios europeos revelan que Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, recuperó su nivel para el Mundial 2026 tras consultar a su exentrenador Carlo Ancelotti en un momento difícil de su carrera.

Según el diario español «AS», el inglés habló por teléfono con el técnico italiano —bajo cuya dirección alcanzó su mejor nivel durante dos temporadas en el Real Madrid— para pedirle consejos que le ayudaran a superar su crisis con el club y con la selección, cuando su futuro con el seleccionador Thomas Tuchel parecía incierto.

Su temporada en el Real Madrid fue difícil: una operación de hombro, lesiones musculares repetidas y dos cambios de entrenador le quitaron continuidad y brillo.

Su mal momento también se reflejó en la selección inglesa: antes del viaje a Estados Unidos para el Mundial, Tuchel dejó fuera a Foden, Palmer y Alexander-Arnold, lo que alimentó el temor de Bellingham a quedarse fuera.

Sin embargo, la llamada con Ancelotti —cercano a Tuchel y experto en gestionar crisis— marcó un punto de inflexión en su carrera.

Los consejos del italiano le ayudaron a analizar la situación y encontrar la mejor salida.

Los frutos se vieron en su primer partido con Inglaterra en el Mundial: volvió a su mejor nivel y se convirtió de nuevo en clave para los Tres Leones.

Marcó un gol, pero su influencia superó las cifras: fue decisivo sobre el campo.

En Valdebebas celebran su regreso al máximo nivel, pues lo ven como pieza clave del proyecto de José Mourinho y creen que gran parte del éxito de la próxima temporada dependerá de él.