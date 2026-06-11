¿Bellingham o Rogers? Debate en Inglaterra sobre un puesto clave en la selección

Mika Richards, exjugador del Manchester City, pide al seleccionador inglés Thomas Tuchel que ponga a Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, como titular en el Mundial, pues lo considera «el mejor jugador» de los Tres Leones.

Bellingham compite por la titularidad con Morgan Rogers, del Aston Villa, mientras Inglaterra busca su primer título en 60 años.

Inglaterra integra el Grupo 12, que comienza hoy, junto a Ghana, Panamá y Croacia.

En la Euro 2024 ya brilló y salvó a Inglaterra de la eliminación ante Eslovaquia con un espectacular tijera en el descuento.

Bellingham brilló en sus dos primeras temporadas en el Bernabéu tras llegar del Borussia Dortmund y ganó Liga y Champions con Carlo Ancelotti.

La temporada pasada, con 22 años, bajó su rendimiento y solo marcó 6 goles en Liga, su peor marca desde la 2021-2022.

Sin embargo, en el amistoso contra Costa Rica, disputado el jueves, mostró su mejor versión y ayudó a Inglaterra a ganar 3-0.

Por su parte, Rodgers completó otra gran temporada con el Aston Villa, que bajo la batuta de Unai Emery se clasificó para la Champions y ganó la Europa League.

Se espera que el jugador de 23 años sea clave en la alineación de Tuchel en Estados Unidos y suena como objetivo de verano para Arsenal, Manchester United y Chelsea.

La leyenda inglesa Alan Shearer afirma que, de ser Tuchel, elegiría a Rogers antes que a Bellingham, aunque el exdefensa Richards discrepa.

Shearer, en declaraciones a Metro, afirmó: «Yo elegiría a Morgan Rogers. Nos vamos al Mundial y todos estamos muy optimistas».

Y añadió: «Estamos muy satisfechos con el rendimiento reciente de la selección inglesa, y Morgan Rogers ha desempeñado un papel importante en ello. Por eso creo que el seleccionador lo elegirá, y me alegraría mucho si esa fuera su decisión».

En respuesta, Richards afirmó: «En los momentos clave, fue Jude Bellingham quien salvó a Inglaterra en otros torneos».

Además, añadió: «Ha tenido la personalidad adecuada para brillar en los momentos decisivos. Entiendo el punto de vista sobre Morgan Rogers, y puedo ver a ambos en el equipo en algunas ocasiones».

Mika añadió: «Lo que me frustra es que tenemos una estrella como Jude Bellingham... No debería ni debatirse. Es el mejor y debe ser titular».

El exdelantero inglés Gary Lineker apoyó a Mika: «En este asunto, yo me quedo con él».

Y añadió: «Porque creo que Jude es una auténtica estrella, y para ganar el Mundial se necesita a alguien que marque la diferencia».