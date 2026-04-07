El Bayern Múnich rompió una larga mala racha frente al Real Madrid, tras vencerlo en su propio estadio en la Liga de Campeones.

El conjunto bávaro regresó con un triunfo valioso y poco frecuente ante su anfitrión, el Real Madrid, por 2-1, en el partido disputado la noche de este martes en el estadio “Santiago Bernabéu”, correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo continental.

El decisivo partido de vuelta se jugará en el “Allianz Arena” la próxima semana.

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El Bayern Múnich logró su primera victoria sobre el Real Madrid en la Champions después de 9 partidos, en los que el equipo blanco ganó 7 veces y empataron en dos ocasiones.

La última victoria del conjunto alemán sobre el español se remonta a abril de 2012, cuando también ganó 2-1.

Además, el Bayern Múnich rompió su mala racha en el “Santiago Bernabéu”, pues consiguió su primera victoria en este estadio desde el 1 de mayo de 2001, es decir, desde hace 25 años, cuando ganó 1-0.