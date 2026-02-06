Goal.com
Bundesliga
Bayern Múnich
Allianz Arena
Hoffenheim
Bayern Múnich vs. Hoffenheim, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Hoffenheim, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Este domingo 7 de febrero se disputa el partidazo entre el FC Bayern Múnich y el TSG Hoffenheim. El inicio en el Allianz Arena de Múnich será a las 17:30 horas (tiempo de España).

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluido el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Bayern Múnich vs Hoffenheim, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Hoffenheim

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  México: 10:30 horas
  Argentina: 13:30 horas
  Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Bayern Múnich vs Hoffenheim: alineaciones

Bayern Múnich contra Hoffenheim alineaciones probables

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Noticias sobre el Bayern Múnich

Entre semana, Harry Kane se ausentó por enfermedad y Josip Stanisic tuvo que bajar el ritmo tras una patada de Jonathan Tah. Sin embargo, ambos están en forma para el partido estrella y probablemente también estén en el once inicial. Tras dos partidos consecutivos sin victoria, la ventaja sobre el Borussia Dortmund se ha reducido a solo seis puntos. 

Serge Gnabry renovó su contrato entre semana hasta 2028.

Noticias sobre el Hoffenheim

El TSG Hoffenheim ha sumado más puntos que el FC Bayern desde la séptima jornada. Los Kraichgauer siguen teniendo que prescindir del sancionado Wouter Burger. El neerlandés vio la tarjeta roja en el partido a domicilio ante el Werder Bremen y aún se perderá el encuentro contra el récordman. Los dos fichajes, Engeln y Eduardo, se están formando a través del U23 y todavía no desempeñan ningún papel.

Balance de enfrentamientos directos

Bayern Múnich vs Hoffenheim: Las tablas

