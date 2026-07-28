Bayern Múnich sobre el traspaso de Díaz al Al-Hilal: seríamos estúpidos

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, respondió a las informaciones que circularon recientemente sobre el traspaso del colombiano Luis Díaz, estrella del conjunto bávaro, a las filas del Al Hilal saudí.

Jan-Christian Dreesen restó importancia a todos los informes que circulaban sobre el traspaso de Luis Díaz al Al Hilal, al declarar al diario alemán "Kicker": "Seríamos unos estúpidos si vendiéramos a Díaz, ¿no es así?".

Y añadió Dreesen: "Tenemos un equipo francamente extraordinario, con toda sinceridad. ¡Comencemos la temporada y pongámonos a marcar algunos goles!".

El diario francés "L'Équipe" señaló que el Al Hilal presentará una oferta inicial no inferior a los 70 millones de euros para intentar convencer a la directiva del Bayern Múnich de negociar su salida, en medio del fuerte regreso del mercado saudí para agitar el panorama europeo y apuntar a nombres destacados.

El Al Hilal no quiere perder el tiempo durante el mercado actual; tras cerrar el fichaje de Crysencio Summerville, el equipo dirigido por Simone Inzaghi aspira a dar otro golpe resonante en el mercado de fichajes con la incorporación de un jugador de talla mundial.