Bayern Munich no se rinde y enviará tercera oferta por Harry Kane del Tottenham

Ange Postecoglou advirtió a los Spurs que no puede dejar que la saga de fichajes se prolongue.

Al Bayern le han rechazado dos ofertas

Listos para hacer la tercera por el delantero

Los Spurs quieren que se quede

¿QUÉ PASÓ? Bayern ha visto dos ofertas rechazadas por los Spurs, por £56 millones y £80 millones, pero The Times reporta que los gigantes alemanes harán otro esfuerzo para fichar al delantero, que es valorado en alrededor de £100 millones ($128m) por el elenco del norte de Londres

LA IMAGEN COMPLETA: Kane está en el último año de su contrato con los Spurs y el club está tratando de convencerlo de firmar una extensión. Pero el internacional por Inglaterra no tiene intención de firmar un nuevo acuerdo y espera moverse este verano.

Y QUÉ MÁS: Postecoglou ha dicho que quiere la situación resuelta pronto. A los periodistas les avisó que "pienso, por todos los que están preocupados, que no queremos extenderlo demasiado. No es bueno para nadie. Creo que no es bueno para Harry ni para el club porque por más enfocados que queramos estar, terminamos repitiendo lo mismo todo el tiempo".

"Pero por el otro lado no quiero poner una fecha límite en aquello, porque eso añade aún más presión. Tú quieres que esas cosas pasen por las decisiones correctas. La realidad de esto es que todavía él es un jugador con contrato en nuestro club de fútbol, así que esa es la forma en que lo veo a Harry".

EN DOS FOTOS:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

¿QUÉ VIENE PARA KANE? El delantero se unió a los Spurs en su tour por el Asia Pacífico, pero espera tener su futuro resuelto prontamente.