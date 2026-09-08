El Paris Saint-Germain logró una cifra histórica en la carrera por el Balón de Oro, tras superar su propio registro del año pasado.

La revista francesa "France Football", en colaboración con la Unión Europea de Fútbol "UEFA", anunció la noche de este martes la lista completa de candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, que se otorga al mejor jugador del mundo.

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La lista de los 30 jugadores nominados al premio incluyó a 10 jugadores de un mismo club, el Paris Saint-Germain, en un hecho sin precedentes que refuerza las opciones del equipo.

Del Saint-Germain fueron nominados al premio: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, además de Ferran Torres, quien disputó toda la temporada pasada con la camiseta del Barcelona antes de incorporarse al equipo francés este verano.

Este dominio llega después de que el Saint-Germain conquistara el título de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada por segunda vez consecutiva.

El equipo parisino también se coronó con la Supercopa de Europa, además de la liga francesa.

La cadena Squawka, especializada en estadísticas, señaló que el Saint-Germain se convirtió en el primer club de la historia con 10 jugadores nominados al Balón de Oro en un solo año.

El Saint-Germain superó el registro anterior, que también estaba a su nombre, cuando tuvo 9 jugadores nominados el año pasado, teniendo en cuenta que Dembélé acabó llevándose el premio.

Por su parte, el Paris Saint-Germain quiso celebrar el logro, ya que destacó a través de su sitio oficial la consecución de esta cifra récord sin precedentes.

El nombre del ganador del premio se anunciará en una gran gala el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres.

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