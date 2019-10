Bartomeu saca pecho: "Hemos revolucionado el fútbol"

El presidente del Barcelona mira al pasado reciente para celebrar "el estilo y haber ganado 34 títulos en 15 años".

El presidente del , Josep Maria Bartomeu, realizó la primera comparecencia en la Asamblea de Compromisarios del club, el órgano que regula la gestión de la junta directiva y en el que tomaron inicialmente parte un total de 504 socios de los 4.478 convocados, un 11% del total.

Proyecto. "Hoy somos ganadores, y esto es un hecho, nadie puede negar que en las últimas décadas el Barça ha revolucionado el mundo del fútbol con su estilo futbolístico; también hay quien lo utiliza para hacer una crítica a nuestra gestión diciendo que ya no somos más que un club. Todas estas opiniones son respetables y al final una de las razones por las que se dice que el Barça es más que un club es por lo que todo el mundo espera que sea, pero no todo el mundo espera que no sea de la misma forma pero desde 2004 el Barça no ha dejado de ganar, hemos cambiado de entrenador, de jugadores, de directivos y de presidentes, pero el Barça nunca ha dejado de ganar. Llevamos 34 títulos en los últimos 15 años, liderando el ránking en Europa".

Espai Barça. "El espai Barça és un proyecto imparable que votaron los socios. Continuaremos ahora con el derrumbe del Miniestadi y estamos esperando a tener todas las licencias para iniciar la renovación del Camp Nou. El verano de 2020 será el primero de los cuatro que necesitaremos para acabar el Nou Camp Nou".

Presupuesto récord. "Por primera vez superaremos los 1000 millones de presupuesto y lo haremos antes de lo previsto".

Compromiso. "Hemos actuado con un compromiso muy firme en defensa de la democracia y de la libertad de expresión. Hemos defendido a nuestras instituciones que trabajan constantemente para defender nuestros derechos, y siempre con diálogo, respeto y deporte. Quiero recordar el paso de la vía catalana por el Camp Nou, también como el Camp Nou acogió el Concert per la Llibertat así como fuimos la primera entidad al manifestar nuestro rechazo a las detenciones. También nos manifestamos en contra de la aplicación del artículo 155 y de las prisiones provisionales. Estamos en contra de llevar la política a los tribunales. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora, este es un conflicto político que se tiene que resolver haciendo política. Hoy si me permiten déjeme dedicar un punto a nuestro presidente Sandro Rosell. Nosotros lo reclamamos repetidamente y finalmente Sandro Rosell es inocente, se le ha maltratado a él y a su familia y estamos muy felices de tenerle entre nosotros. Es de actualidad porque estos días pasarán más cosas".